Alternanza scuola-lavoro, tavolo ministeriale di confronto

Il tavolo è iniziato con i saluti del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e gli interventi del sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, dei tecnici di tre ministeri (Istruzione, Lavoro e Salute) e della Conferenza Stato-Regioni. Il direttore generale Inail, Andrea Tardiola, ha espresso l’esigenza di aggiornare i modelli formativi sull’alternanza proprio nel giorno in cui è arrivata l’intesa tra il ministro del Lavoro, Marina Calderone, e il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, per ampliare le coperture assicurative Inail degli studenti. Imprescindibile per l’Istituto sviluppare un programma di educazione alla sicurezza per scuole e aziende.

Non è mancata la polemica iniziale: la rappresentante della Cgil, la segretaria confederale Francesca Re David, si è lamentata in quanto è stata collocata non direttamente intorno al tavolo, riservato per lo più a rappresentanti istituzionali, ma in una seconda fila di sedie. Inoltre, considerato l’alto numero delle sigle presenti, ha rivendicato il proprio ruolo di maggiore rappresentanza. Comunque, invitata al tavolo, ha parlato per prima.

In generale i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil hanno confermato la posizione condivisa sul tema della sicurezza, benché sull’alternanza emergano sfumature differenti, con la Cgil contraria all’obbligo e più critica sull’esperienza fin qui attuata, come sottolineato. “Bisogna eliminare la precisa quantificazione delle ore affidando alle scuole piena autonomia di progettazione sia nei contenuti dei percorsi sia nel monte ore complessivo; la selezione delle aziende ospitanti deve avvenire in base ai requisiti necessari a garantire il massimo della tutela e sicurezza agli studenti – hanno detto i due dirigenti sindacali.

Il giro di tavolo è continuato con l’intervento di Gianmauro Nonnis della Cisal-Confedil, anche lui favorevole all’abrogazione della misura. “Senza adeguate misure di sicurezza – ha dichiarato – che devono passare anche attraverso una certificazione delle aziende coinvolte, e senza adeguate misure assicurative, è meglio abrogare l’obbligatorietà di questa attività formativa”. Posizione condivisa anche dalla Associazione nazionale insegnanti e formatori (Anief). Ha aggiunto: “Visto che l’alternanza è resa obbligatoria dallo Stato, deve essere quest’ultimo a farsi carico di tutte le responsabilità che ne derivano”.

Di parere opposto l’Associazione nazionale presidi (Anp) e la Confederazione italiana dirigenti e alte professionalità (Cida), rappresentata da Licia Cianfraglia, nettamente favorevole all’alternanza scuola-lavoro in quanto “è metodologia didattica innovativa”, quindi contraria al suo depotenziamento. Per l’Anp l’alternanza scuola lavoro deve essere parte integrante del percorso formativo degli alunni, “rappresentando una misura di raccordo tra il sistema educativo e quello delle professioni e del lavoro”.

Elvira Serafini, segretario generale dello Snals, si è augurata invece il recupero degli intenti iniziali dell’alternanza, in particolare i percorsi fortemente condivisi, ritenendo che l’interesse dei soggetti coinvolti sia talvolta calato con il passare del tempo e pertanto vada rilanciato. “È importante che le istituzioni forniscano indicazioni sulla sicurezza che raggiungano tutto il territorio, anche le zone più periferiche” ha sostenuto la segretaria generale dello Snals.

Se Gilda, con Gianluca Dotti, ha ricordato l’importanza del monitoraggio e la necessità di una formazione specifica che non sia solo generalista, l’Ugl, presente con Fiovo Bitti e Antonio Ratini, ha richiesto un intervento legislativo urgente sul tema. Più forte la posizione della Cisal-Confedil, con Gianmauro Nonnis: “Visto che l’alternanza è resa obbligatoria dallo Stato – ha detto Nonnis – deve essere quest’ultimo a farsi carico di tutte le responsabilità che ne derivano”.

Per l’avvocato Fabio Pontrandolfi, dirigente di Confindustria dell’area Lavoro, welfare e capitale umano e responsabile dei temi su salute e sicurezza sul lavoro, il Pcto è uno strumento utile che avvicina i ragazzi e le ragazze al mondo del lavoro e permette alle imprese di perseguire uno scopo sociale. A scuola, come in azienda, “bisogna perseguire una cultura della sicurezza”.

Confartigianato, con Fabrizio Monaco e Paolo Perruzza, ha parlato di un rafforzamento del legame scuola impresa e di una maggiore collaborazione, per rendere l’alternanza scuola-lavoro più efficace.

A seguire il rappresentante di Confcommercio ha ribadito l’importanza della prevenzione sui luoghi di lavoro in termini di sicurezza e una formazione maggiore in azienda sulla cultura del rischio.

Marco Carlomagno, segretario generale Flp e Cse: “I percorsi di formazione-lavoro vanno rivisti nel loro complesso, insieme agli istituti di collegamento scuola-lavoro. Tra gli obiettivi del confronto, la copertura assicurativa totale”.

Infine in rappresentanza del sindacato datoriale Unsic, Giampiero Castellotti, ha presentato un dossier di 60 pagine sul tema, che oltre ad elencare i gravi incidenti degli ultimi anni e ad individuare i pro e i contro delle esperienze, avanza sedici proposte per riformare la materia, dalla non obbligatorietà nei licei e dall’estromissione come requisito di ammissione agli esami di Stato agli sgravi per le aziende coinvolte che dovrebbero avere certificazioni aggiuntive sulla sicurezza, oltre a quelle di prassi. Il sindacato chiede anche un accordo scritto tra struttura ospitante e scuola con l’impegno a fornire un programma formativo allineato con le finalità di orientamento e formazione, un albo per i tutor, lo status dello studente per distinguerlo dal lavoratore, il feedback standard sull’esperienza vissuta, la conciliazione tra l’alternanza e le interrogazioni e le verifiche scolastiche a garanzia degli studenti e l’incremento delle esperienze presso aziende e organismi italiani all’estero.

L’Unsic lancia anche l’idea di un dibattito aperto sull’eventuale “minisalario” allo studente per l’alternanza (sul modello tedesco), “benché i ragazzi siano in formazione e non dovrebbero lavorare” e un monitoraggio ministeriale, oggi assente.

A completamento delle realtà coinvolte, invitate al tavolo anche l’Ispettorato nazionale del lavoro, Alleanza Cooperative, Anmil, Assimpresa, Casartigiani, Cia, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confesercenti, Confimi Industria, Confintesa, Confsal, Dirigentiscuola Di.S.Conf., Siml, Unimpresa.

L’Usb si è lamentata per la sua mancata convocazione, ribadendo in un comunicato quanto tale esclusione rafforzi lo sciopero proclamato dall’unione sindacale di base per il prossimo 10 febbraio.