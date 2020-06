Un incendio è divampato la notte scorsa in via dei Regazionisti, adiacente Piazza Asti. Due auto sono andate completamente distrutte, mentre le fiamme hanno rischiato di danneggiare anche le auto parcheggiate accanto. Al momento imprecisate le cause, anche se non si escludono possibili vendette o atti di vandalismo.

(Foto Brunella Montassini da gruppo fb San Giovanni-AppioLatino-Tuscolano)