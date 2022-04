All’Appio le riprese del nuovo film di Fausto Brizzi

Riprese in location dell’Appio per il nuovo film del regista Fausto Brizzi. La pellicola, intitolata “Da Grande”, rappresenta il remake di una celebre commedia degli anni Ottanta con Renato Pozzetto.

Tra i luoghi scelti per le scene c’è piazza Asti e largo Paola Frassinetti (nella foto), in questi giorni liberata dai parcheggi per le auto.