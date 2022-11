Alessia Piperno è tornata a casa: la gioia dei familiari e di tutto il quartiere

Dopo 45 giorni di dura prigionia in un carcere di massima sicurezza in Iran, Alessia Piperno è rientrata nella propria abitazione a Roma, nel quartiere Colli Albani. Una grande festa per tutto il quartiere che si è stretto intorno alla famiglia in questo lungo periodo di incertezze. La ragazza ha varcato il portone abbracciata al padre, senza fare dichiarazioni ai giornalisti che l’attendevano sotto casa. Indossava un piumino blu ed un berretto. “Sono stati 45 giorni duri, poi questa mattina la sorpresa. Ho trascorso la mia detenzione in una cella con sei persone, è stato difficile ma non sono stata maltrattata”. Queste le parole che Alessia Piperno ha detto al sindaco di Roma Roberto Gualtieri che l’ha accolta all’aeroporto di Ciampino. Tanta commozione tra gli abitanti e i negozianti di via Colli Albani, dove c’è la libreria Di Libro in Libro di Alberto Piperno, padre di Alessia, e dove la notizia si è diffusa in poco tempo.