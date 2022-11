Alberone, aggredita in casa da due parenti per 3.000 euro: è in gravissime condizioni

Gravissima aggressione ad una donna cinese di 64 anni nella sua abitazione all’Alberone. Per un cifra di circa di 3000 euro è stata picchiata da due parenti che pretendevano la somma considerata un debito. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio verso le 14. Il genero di 42 anni e il padre di 70 anni, l’hanno aggredita stringendole la gola e picchiandola in testa con un oggetto contundente. La donna non sarebbe riuscita a liberarsi dalla morsa dei due parenti se non fosse arrivata la polizia.

(Fonte: il Messaggero.it)