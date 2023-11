Alberi e rami caduti nel nostro quartiere a causa del vento che ha interessato quest’oggi l’intera citta’. Secondo quanto si e’ appreso dalla polizia municipale, all’interno di Villa Lais, in zona Appio, e’ caduta un albero che ha sfiorato un ragazzo. E’ stata disposta la chiusura della villa. Ma i disagi un po’ in tutto il quartiere e non solo. A metà giornata purtroppo il bilancio delle vittime degli alberi caduti nella Capitale è di una donna morta e di sei persone ferite. Il 118 è intervenuto per diversi alberi caduti. Sono oltre 70 gli interventi effettuati finora dai dai vigili del fuoco nella capitale e provincia per alberi o rami caduti a causa delle forti raffiche di vento. A quanto riferito, altre 80 richieste sono al momento in coda.