Al teatro Duse, tra crisi energetica e signoraggio

“Siamo criceti sulla ruota che gira, convinti che andare più veloce ci porti al traguardo. Bisogna scendere”.

Un dialogante docente si toglie la giacca, tira su le maniche della camicia e comincia a parlare ai suoi allievi di economia come non aveva mai fatto finora. È l’inizio di “Fanculo il PIL” lo spettacolo comico, tra satira e stand up, in scena il 3 marzo al Teatro Duse (via Crema 8) scritto, diretto e interpretato da Sandro Torella.

A dieci anni dalla prima edizione lo spettacolo torna, rivisitato e ripensato, in tutta la sua continua modernità. Un coinvolgente “one man show” che ci racconta il reale significato di termini come PIL, debito pubblico e tasso d’interesse se solo abbiamo il coraggio di guardare alla nostra società da un diverso punto di vista.

“Fanculo il PIL” è il tentativo di un artista di dare risposte a tutto ciò che avremmo voluto sapere su questa crisi continua in cui versa il nostro Paese, sulla realtà della finanza e che nessuno ha mai osato dirci. Un viaggio irriverente nel sistema economico ma soprattutto di scoperta interiore, contro ogni idea di prevaricazione e massificazione.

“In Fanculo al PIL – spiega Sandro Torella – nei panni di un professore esprimo i miei dubbi circa le dinamiche economiche che sottostanno al racconto che i potenti ci infondono giornalmente. Uno spettacolo/incontro che prende le mosse dai fremiti che stanno attraversando in questi mesi il mondo e l’Italia. Un teatro dell’odierno in cui il pubblico diventa protagonista attivo di un confronto tra spettacolo ed economia.

Lo spettacolo, dopo le repliche romane, andrà in tour nei teatri di Palermo, Pesaro, Napoli, Torino, Milano e Cagliari.

Duse Teatro Via Crema, 8 Roma Info 06.70305976, www.duseteatro.com. Direzione Artistica: Sandro Torella.

Biglietti – http://liveticket.it/sandrotorella

(Rosina Ruberto)