Addio ai pini di Piazza Cagliero

I 4 pini che ornavano la rotatoria di Piazza Cagliero stanno per essere tagliati, gli ultimi di una lunga serie che ha visto il verde del nostro quadrante ridotto al lumicino. Sono quindi decine, solo nel tratto tra San Giovanni e Colli Albani, gli esemplari abbattuti nel corso degli ultimi giorni e quelli che, a breve, ne seguiranno la sorte. Purtroppo il dipartimento di tutela ambientale invia l’informativa sui tagli solo dopo l’entrata in azione delle motoseghe, raramente prima. In base a quanto previsto nel regolamento del verde, gli alberi abbattuti dovrebbero essere sostituiti entro un anno dal loro taglio. Non ci sembra che questa norma sia applicata alla lettera.

(Foto di Mariny Marino)