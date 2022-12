Addio ad Alberto Asor Rosa, intellettuale di piazza Zama

E’ scomparso a 89 anni l’intellettuale romano Alberto Asor Rosa. Nato e cresciuto all’Appio (piazza Zama), diplomatosi al liceo classico “Augusto”, si è quindi laureato alla “Sapienza”, relatore Natalino Sapegno, discutendo una tesi su Vasco Pratolini. Di formazione marxista, giovane storico e instancabile saggista, “comunista eretico”, collaboratore di riviste che hanno segnato un’epoca come Quaderni rossi e Classe operaia, ha pubblicato nel 1965 il saggio Scrittori e popolo, importante testo che ha orientato il dibattito intellettuale italiano a sinistra (stroncato dal quotidiano l’Unità come “piccolo borghese”). Dal 1972 è stato ordinario di storia della letteratura alla “Sapienza” di Roma (fino al 2003), affascinando generazioni di studenti con le sue appassionate lezioni. Studioso ormai di fama, polemista, è stato un punto di riferimento per coloro che hanno portato avanti le istanze sessantottine, che lui aveva preconizzato in tanta pubblicistica. Proprio nel 1968 ha fondato il periodico Contropiano con Massimo Cacciari e Toni Negri, dalle cui colonne si è scontrato con Pier Paolo Pasolini sulle radici della cultura italiana.

Importante anche il suo impegno politico ufficiale. Nel 1972 è rientrato nel Partito comunista italiano, che aveva lasciato nel 1956, a soli 23 anni, dopo la tragedia ungherese, quando aveva firmato il celebre “Manifesto dei 101” insieme a numerosi intellettuali tra cui Lucio Colletti (anche lui ex studente del liceo “Augusto”), Renzo De Felice, Antonio Maccanico, Natalino Sapegno, Enzo Siciliano. Sette anni dopo, nel 1979, sarà eletto parlamentare. Membro della direzione del Pds, alla fine degli anni Ottanta diventerà direttore di Rinascita, la rivista fondata da Palmiro Togliatti. Ha pesantemente criticato la cosiddetta “svolta della Bolognina” operata da Achille Occhetto, che ha sciolto il Pci traghettandolo prima nel Partito democratico della sinistra (Pds), poi nei Democratici di sinistra (Ds), quindi nel Partito democratico (Pd). “Anziché scegliere – ma questa è la materia del dibattito di allora – la strada di una ricostruzione fermamente orientata a conservare, per quanto possibile, l’assetto unitario e il radicamento sociale profondo e universalmente distribuito del Pci nella società italiana del tempo, Occhetto buttò all’aria tutto pensando che con un gesto clamoroso si sarebbero risolti miracolosamente tutti i problemi di gestione politica del Partito – ha scritto nel 2021 su Micromega, testata dell’amico Paolo Flores d’Arcais

Tra le sue pubblicazioni più note, l’ideazione e la direzione della monumentale Storia della letteratura per Einaudi.

Tra i romanzi: L’alba di un mondo nuovo (2002), Storie di animali e altri viventi (2005) e Assunta e Alessandro (2010).

Negli ultimi anni collaborava con il quotidiano Il Manifesto. Precedentemente era una firma del quotidiano La Repubblica.

Di Alberto Asor Rosa rimane un innegabile enorme contributo culturale in materia storica e letteraria per il nostro Paese.

Trascorreva le estati a Capalbio, in Toscana.

