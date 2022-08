Ad Antonella Alba Banda dell’Appio il premio della Fondazione Italia Usa

La Fondazione Italia-Usa è un’istituzione indipendente, non-profit e non-partisan, nata per testimoniare l’amicizia tra gli italiani e il popolo americano.

La Fondazione promuove il Premio “America Giovani” al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati meritevoli delle università italiane. Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio “America Giovani” vuole valorizzare ogni anno mille talenti del nostro Paese con percorso universitario di eccellenza, laureati con il massimo punteggio in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Lo scorso 22 luglio 2022, presso la Camera dei deputati, dopo due anni di rinvii a causa della pandemia si è svolta la cerimonia per il conferimento, appunto, del premio Premio “America Giovani” per il talento universitario.

L’Appio non poteva mancare a questo importante appuntamento con un suo talento speciale. Tra i premiati, infatti, è stata annoverata Antonella Alba Banda, 28 anni, nata e cresciuta a Roma nella zona di largo Colli Albani. Laureata in mediazione linguistica, ha svolto la triennale in lingue moderne per la comunicazione internazionale specializzandosi nello studio della traduzione cinese e inglese all’Università di Roma Tre nel 2020.

Oltre al diploma di premiazione, Antonella ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per la fruizione del master esclusivo della Fondazione Italia Usa in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”, diretto da Stefania Giannini, ex ministra dell’istruzione.

