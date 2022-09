A Roma il 17 settembre 2022 si viaggia gratis su tram, autobus e metro

Sabato 17 settembre 2022 cittadine e cittadini romani e turisti possono muoversi nelle vie della città utilizzando autobus e metropolitana senza dover acquistare il biglietto. Nessun controllore a chiedere il biglietto sui tram, sui bus Atac e Roma Tpl e varchi aperti nelle stazioni della metropolitana: questa la decisione di Gualtieri per la giornata di sabato 17. La Giunta di Roma Capitale ha approvato la delibera soltanto nella giornata di oggi, giovedì 8 settembre. la decisione è stata presa in occasione dell’apertura della Settimana Europea della Mobilità. Sarà l’occasione per informare tutti i viaggiatori e le viaggiatrici in merito al trasporto pubblico grazie ad una campagna informativa che comprende anche la distribuzione di gadget nelle principali stazioni della metropolitana, a partire da Termini e nei capolinea degli autobus.