A Cinecittà la prima tappa del tour “Una delle tante”

Sabato 11 dicembre dalle ore 18.30 alle 23.00 Terrazza 1055 Cinecittà – ingresso Via Tuscolana 1055 Loredana Vanini, fotografa e ideatrice di un progetto editoriale dedicato alle donne con l’obiettivo di normalizzare l’infertilità abbattendo un tabù, organizza il primo social tour, un mini festival, fatto di storie del libro, interventi di medici esperti del settore,

incontri, condivisione ma anche divertimento e confronto.

Il progetto editoriale si chiama UNADELLETANTE|ONEOFMANY ed è dedicato alle donne con l’obiettivo di normalizzare il tema dell’infertilità.

Una serata di condivisione, divertimento e formazione dedicata a chi già fa parte della community di @oneofmany____e a chi vuole scoprirla.

“Mettiamo tutte la faccia e normalizziamo questo tema che ancora viene vissuto da moltissime coppie come un tabù – afferma Loredana Vanini –

E questo non è più accettabile, anche perché l’infertilità è una patologia destinata a crescere per diverse ragioni sociali, e fra lutto biologico, fecondazione medicalmente assistita (Pma), impegni economici e disagi psicologici, l’INFORMAZIONE è l’unico spiraglio di luce per affrontare

tutto questo con più consapevolezza e serenità”.

Si inizia a dicembre da Roma, città di Loredana, per poi proseguire in altre 5 città: Firenze (a febbraio), Lecce (a marzo), Napoli (a aprile), per concludersi a Novara e Milano (a maggio). Il format prevede un aperitivo, buona musica, un set fotografico, una mostra espositiva di alcune delle foto presenti nel libro e gli interventi di medici esperti del settore.

Un appuntamento di condivisione e socializzazione ma allo stesso tempo di informazione e consapevolezza. “Perchè? Perchè non vogliamo più vergognarci”. Queste le parole di Loredana Vanini che da più di un anno organizza sui suoi canali social delle dirette per sensibilizzare sul tema dell’infertilità e che ha creato una community di 6 mila persone che ogni giorno si confronta e si supporta a distanza. Tutto ha inizio tre anni fa quando la fotografa decide di racchiudere la sua storia e quella di tante donne in un libro con un obiettivo preciso: quello di abbattere un tabù. UNADELLETANTE è un grande lavoro collettivo, uno stimolo ad alzare la testa e a sorridere, che passa attraverso 100 ritratti di donne coraggiose che, letteralmente “ci hanno messo la faccia”. Ogni ritratto è accompagnato da un aneddoto, da un flash su una storia magari complessa, per gettare uno sguardo sensibile sul mondo dell’infertilità, in cui si spazia dalla frustrazione all’ironia, dallo sconforto alla speranza. Sono 99 ritratti più uno, quello dell’autrice.

C’è un aspetto che accomuna l’esperienza di moltissime donne nel percorso che comincia con la diagnosi di infertilità, ed è la difficoltà a parlarne. L’idea di dare voce a tante donne infatti prende forma nel pensiero di Loredana in una sala d’aspetto quando, nel tentativo di avere un figlio, cambiava clinica preparandosi al suo quinto tentativo di fecondazione assistita. La macchina fotografica di Loredana diventa quindi il mezzo attraverso cui ogni donna ha potuto raccontare l’intimità della propria storia. Donne che, nella condivisione, hanno smesso di provare vergogna e si sono aperte con generosità e complicità.

UNADELLETANTE è dunque un manifesto, una piccolissima rivoluzione contro il pregiudizio, uno stimolo ad alzare la testa.

Come si partecipa all’evento?

Per accedere alla prima tappa del oneofmany tour a Roma bisogna acquistare (15 euro) sul sito www.oneofmany.it il braccialetto-pass, realizzato artigianalmente da @manealab&shop.

Cosa accadrà durante la serata?

• Discorso introduttivo di Loredana Vanini che presenterà il progetto

UNADELLETANTE

• Testimonianze di alcune delle partecipanti della community

• Intervento di diversi professionisti esperti Pma: Valeria Valentino, Alberto Vaiarelli, Loredana Sosa, Elisabetta Casaletti, Chiara Torresetti e Valentina Berruti.

• Esposizione fotografica di alcune delle 100 foto del libro

• Set fotografico

• Aperitivo del prestigioso catering @californiacateringrom

L’autrice

Loredana Vanini nasce a Roma nel 1975. Spirito curioso e sensibile, le piace osservare il mondo e le sue sfaccettature da più angolazioni. È proprio sbirciando attraverso il buco di una serratura, che da piccola scopre la fotografia. Dietro la porta chiusa, il bagno si trasforma in una camera oscura improvvisata dal padre. Tra l’odore pungente degli acidi da sviluppo e la vista delle immagini che prendono forma, nasce il seme di una passione che negli anni si rivelerà il suo destino professionale. Loredana arriva alla macchina fotografica con un percorso obliquo, misurandosi con i segreti della luce, le inquadrature e le pose, nei lunghi anni di backstage in cui lavora come make up artist al fianco di fotografi e registi. È un tempo utile in cui le competenze si affinano e i desideri assumono contorni definiti. A trentatré anni il suo occhio, allenato a cogliere atmosfere e suggestioni, si sposta dietro l’obiettivo, con un linguaggio visivo chiaramente riconoscibile.

Iniziano le sperimentazioni con i cataloghi e i progetti creativi. Scatto dopo scatto, la macchina fotografica diventa lo strumento eletto per osservare il mondo e restituirne una visione personale. Il suo sguardo spontaneo e caparbio, cattura dettagli e unisce frammenti creando storie. Con la diagnosi di infertilità Loredana entra in una realtà sconosciuta, fatta di donne dallo sguardo basso che silenziose affollano le sale d’attesa.

Donne che i pregiudizi e i tabu hanno reso sole, ma che Loredana decide di raccontare con lo strumento che più la rappresenta. Loredana vive e lavora come fotografa a Roma con molti progetti artistici in cantiere.