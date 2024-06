Via Taranto, incidente tra moto e auto, una donna in codice rosso

Lunedì 3 giugno, verso le 21,15, in via Taranto, zona San Giovanni, si sono scontrati una moto Yamaha Tmax con una coppia a bordo e una Opel Corsa grigia. L’impatto è stato molto violento, tanto che è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per lavorare sulla moto e rendere possibile l’intervento del personale sanitario. Due autombulanze hanno caricato le due persone in sella allo scooter: la passeggera di 50 anni è stata trasportata in codice arancione al San Giovanni, mentre il conducente, un 48enne, in codice rosso nello stesso ospedale. Illeso l’automobilista, non sembrerebbe aver riportato ferite nell’incidente. Sul posto sono anche intervenuti gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia locale per tutti i rilievi del caso.