24 maggio: La festa di Santa Maria Ausiliatrice

Questa sera per festeggiare la festa di Santa Maria Ausiliatrice, saranno celebrate due funzioni all’aperto, rispettivamente alle 17, 30 e alle19, 30 (500 posti a sedere e 300 in piedi, presso l’Oratorio. Gli addetti alla sicurezza controlleranno gli accessi affinché non sia superata questa soglia di garanzia) . Successivamente, tutti i cori della Basilica si esibiranno nella “Cantata a Maria”. Alla fine spettacolo pirotecnico.