Roma in festa per lo scudetto, ma è solo il set in via Vetulonia

Via Vetulonia e tutta la zona di Porta Metronia torna a colorarsi di giallorosso in occasione delle riprese della serie tv sulla vita di Francesco Totti. Un tuffo nel passato, un salto indietro di 19 anni, quello vissuto dai residenti di Via Vetulonia – la strada in cui è cresciuto l’ex numero 10 giallorosso – un nostalgico ritorno al 17 giugno del 2001, giorno in cui la Roma ha conquistato il terzo scudetto della sua storia. “Si scrive Totti si legge Roma”, “E l’8 giorno Dio creò Totti”, gli striscioni messi come sfondo dalla riproduzione cinematografica, con tante bandiere, vessilli e bandoni colorati di giallorosso.