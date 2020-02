“Grande come una città”, presentazione da Scup

Presso Scup (Via della Stazione Tuscolana 82-84b) nell’ambito di “Riflessione su Roma in 3 atti” venerdì 7 febbraio 2020, dalle ore 18,30 ci sarà la presentazione del libro GRANDE COME UNA CITTÀ, di autori vari (Edizioni Alegre) a cura di Christian Raimo. Prefazione di Alessandro Portelli.

Interverranno: Christian Raimo (scrittore, giornalista e assessore alla cultura del Municipio III), Luca Blasi (attivista del Csa Astra), Carlo Infante (Urban Experience), Rossella Marchini (architetto) e le attiviste e gli attivisti di Grande come una città. Modererà: Marco Petruccioli.

Cos’è stata, cos’è, cosa può essere Grande come una città? Un progetto di rigenerazione culturale di un territorio periferico, un metodo di organizzazione dell’associazionismo dal basso, il tentativo di fare pedagogia pubblica in spazi informali? Queste le domande che i suoi stessi attivisti si pongono con contenuti e forme diverse, dalla testimonianza personale al saggio. Ognuno parte da sé, dai propri desideri, passioni e competenze, creando un insieme che non comprime ma valorizza le singolarità. Viene fuori la voglia di non limitare la parola politica a un sinonimo di governance, di ricostruire nei territori un senso di comunità e di far tornare la città un luogo di incontro, partecipazione e conflitto.