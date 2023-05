150 anni di immigrazioni: Tuscolano e dintorni

Martedì 16 maggio 2023 alle ore 17 presso la Biblioteca Raffaello in Via Tuscolana, 1111, nell’ambito del progetto 1871-2021: 150 anni di immigrazioni a Roma Capitale. Storia, memoria, territori, si tiene l’incontro organizzato dal Servizio Intercultura di Biblioteche di Roma, CNR-ISMed e dalla Biblioteca Raffaello, 150 anni di immigrazioni a Roma Capitale: Tuscolano e dintorni, il tredicesimo appuntamento territoriale della rassegna, per conoscere più da vicino il quartiere Tuscolano e i suoi dintorni attraverso le immigrazioni che l’hanno caratterizzato.

INTERVENGONO: Antonio Parisella, presidente Museo Storico della Liberazione di Via Tasso Testimonianze di Luigi Celidonio, Maretta Damiano Giulia Fiocca, Associazione Culturale Stalker Testimonianza di Mariem Al Ghezawi Donatella D’Angelo, presidente Associazione Cittadini del Mondo Testimonianze di Ola Fawzi, Sufia Tasmin, Sharif Mahamud, Adriana Campopiano MODERA: Michele Colucci, CNR-ISMed